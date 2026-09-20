Шеф-кухарі радять не розраховувати лише не спеції в сухарях

Соковитість та смак відбивних залежить не лише від вибору м’яса та температури сковорідки. Важливо також знати, коли додавати сіль та спеції. УНІАН розповідає, коли правильно солити відбивні.

Коли солити відбивні?

Шеф-кухарі радять не покладатися лише на приправи в паніруванні, а додавати їх і безпосередньо до м’яса. Крім солі та перцю, можна використати часниковий порошок: він надає легкого аромату, не перебиваючи основного смаку. Загалом приправляти страву варто на кількох етапах:

Трохи солі та перцю додати безпосередньо на м’ясо. Часниковий порошок або інші спеції змішати з борошном. Частину приправ додати в сухарі.

Так відбивні вийдуть ароматними та насиченими на смак, а приправи рівномірно розподіляться по всій поверхні м’яса.