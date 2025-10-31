Для обсмажування відбивних потрібно обрати сковороду з товстим дном

Приготування відбивних здається простим завданням, але навіть невеликі помилки можуть зробити м’ясо жорстким та сухим. «РБК-Україна» розповідає, як правильно смажити відбивні, щоб вони залишились соковитими.

Як правильно смажити відбивні?

Для обсмажування відбивних потрібно обрати сковороду з товстим дном, а ще краще – антипригарну.

Обсмажувати відбивні потрібно на середньому вогні, щоб відбивні не підгоріли. Також ви можете підсмажити відбивні на сковороді, створюючи скоринку, а потім відправити в духовку – так вони вийдуть ще смачнішими.

Також варто пам’ятати, що під час обсмажування їх потрібно доводити до готовності, адже у відбивних немає ступенів прожарювання як у стейків.