Від того, яку послідовність ви використаєте залежить не лише смак, а й текстура страви

Приготування відбивних, на перший погляд,здається простою справою. Проте існує один невеликий нюанс, який багато людей забувають: у що потрібно спочатку вмокнути відбивні. Від того, яку послідовність ви використаєте, залежить не лише смак, а й текстура страви. Prosto Way розповідає, у що ж спочатку потрібно вмокнути відбивні: борошно чи яйце.

З чого потрібно почати?

Якщо відбивну спершу обкачати в борошні, воно утворить легку кірочку, яка допоможе затримати сік самого м’яса, що зробить страву соковитішою. Якщо ж борошно буде використовуватися після яйця, воно просто почне горіти на сковорідці. Тому спочатку ми використовуємо борошно, а лише потім – яйця, які попередньо збиваємо вінчиком.