Для цього знадобиться всього один доступний інгредієнт, який є майже на кожній кухні

Професійний шеф-кухар поділився простим способом, який допоможе зробити навіть найдешевший шматок яловичини ніжним і соковитим. І для цього знадобиться всього один доступний інгредієнт, який є майже на кожній кухні. Express розповідає, що варто додати до м’яса, що воно стало соковитим.

Шеф-кухар Джоші Джин, відомий завдяки своїм кулінарним порадам у тіктоку, продемонстрував, як використовувати звичайну харчову соду, щоб значно покращити текстуру та ніжність бюджетної яловичини.

Як працює метод?

Цей метод використовують в китайській кулінарії для пом’якшення м’яса, і він чудово працює саме з жорсткішими шматочками. Цю техніку часто називають «оксамитуванням». Суть полягає в тому, щоб посипати поверхню м’яса невеликою кількістю харчової соди та залишити її на 15-30 хвилин.

Лужна сполука підвищуватиме рівень pH на поверхні м’яса, що ускладнює міцне зчеплення білків. Це допомагає запобігти жорсткості м’яса під час приготування.

Важливо після того, як час пройде, ретельно промити м’ясо та висушити його перед приготуванням, інакше залишки соди можуть вплинути на смак.

Хоча цей спосіб хвалять за його простоту та ефективність, Джин застерігає від надмірного використання бікарбонату, оскільки надмірна його кількість може призвести до кашоподібної текстури. Чайної ложки на приблизно 500 грамів м’яса більш ніж достатньо.