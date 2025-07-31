Гарний маринад підкреслює природний смак м’яса, роблячи його ароматнішим

Смачний стейк починається не лише з правильного вибору м’яса, а й з грамотного маринування. Гарний маринад підкреслює природний смак м’яса, роблячи його ароматнішим.

Які інгредієнти обрати для маринаду?

Ви можете використовувати маринад на основі оливкової олії, часнику, розмарину або чебрецю. Також ви можете додавати у маринад цедру цитрусових, ароматні трави. Змішавши всі інгредієнти, маринаду потрібно дати настоятись. Потім покладіть у нього стейк та залиште на 40 хвилин. Після цього смажте стейк звичайним способом.

Головне пам’ятати, що маринад повинен бути не агресивним, адже його головне завдання – надати м’ясу легкого додаткового смаку та аромату.

Чим потрібно приправляти стейк?

Якщо ви не хочете використовувати маринад, ви можете просто приправити м’ясо. Класичними спеціями для стейка є сіль та перець, які підкреслять натуральний смак м’яса. Щоб правильно приправити м’ясо, слід нанести сіль та перець рівномірно на обидві сторони стейка та залишити його так на декілька хвилин при кімнатній температурі, щоб він міг прогрітися до рівномірної температури по всьому об’єму. Це допоможе стейку рівномірно приготуватися.

У чому маринувати альтернативні стейки?

Альтернативні стейки відрізняються від класичних, адже їх отримують не зі звичних частин туші – шиї, костриці, лопатки тощо. Вони можуть бути дещо жорсткішими та можуть не просмажитися так само ідеально, як класичні.

Тому головне завдання маринаду у цьому випадку – зменшити жорсткість та розм’якшити м’ясо.

Інгредієнти:

гірчиця;

будь-який вид оцту;

лимонний, томатний, фруктовий або ягідний сік з високою кислотністю;

алкоголь;

кисломолочні продукти;

мінеральна вода;

квас.

Змішайте всі інгредієнти в одній ємності, покладіть стейк в маринад і залиште в холодильнику на 4-10 годин. Після цього смажте м`ясо за звичайними правилами приготування.

За матеріалами «М’ясторія» та Moltokramnytsya.