Навіть найдосвідченіший кухар не приготує смачну страву, якщо м’ясо неякісне

Навіть найдосвідченіший кухар не приготує смачну страву, якщо м’ясо неякісне. Щоб цього уникнути та отримати по-справжньому смачний стейк, слід знати деякі тонкощі у виборі м’яса. Yakim розповідає про головні критерії, на які варто звернути увагу.

Вік і та колір

Для смачного стейка краще обирати яловичу вирізку з корови віком від 18 до 24 місяців. У цей період м’ясо має ідеальне поєднання смаку та м’якості. Воно не таке ніжне, як телятина, але при цьому і не дуже жорстке. Під час вибору не менш важливо оглянути колір м’яса. Його забарвлення має бути червоним або темно-червоним, але не рожевим або бордовим. Бажано брати частину туші, де найменше сухожилля та потужних м’язів, а жир рівномірно розподілений по всьому шматку.

Текстура та пружність

Щоб перевірити м’ясо для стейка на м’якість можна злегка натиснути на сире м’ясо пальцем. Якщо після натискання палець легко залишає глибоку ямку, яка розправляється, це свідчить про хорошу якість продукту. Але якщо вм’ятина не розправляється, м’ясо не свіже. Якщо ж натиснути на нього складно, це ознака того, що стейк буде жорстким.

Який відруб обрати

Існує кілька популярних частин туші, з яких готують стейки: