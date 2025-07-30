Ідеальний стейк вимагає правильної температури приготування

Щоб стейк вийшов соковитим та смачним, важливо враховувати кілька ключових моментів. Після правильного вибору м’яса не менш важливим є процес приготування. Moltokramnytsya розповідає, скільки потрібно смажити стейк, щоб не пересушити його.

Як розігріти сковорідку або гриль?

Ідеальний стейк вимагає правильної температури приготування. Тому сковорідка або гриль повинні бути дуже гарячими перед тим, як ви покладете мʼясо. Якщо температура недостатня, стейк може вийти сухим, а скоринка не буде хрусткою.

Використовуйте чавунну сковорідку, адже вона чудово утримує тепло. Підігрійте її на сильному вогні протягом 3-4 хвилин. Якщо хочете смажити стейк на грилі, його потрібно теж нагріти до високої температури – це дозволить швидко приготувати стейк, зберігаючи його соковитість.

Скільки смажити стейк?

Час смаження залежить від шматка м’яса та бажаного ступеня просмаження. Якщо ви хочете м’ясо ступеня rare – смажте м’ясо 2-3 хвилини з кожного боку. Для medium-rare достатньо 4 хвилини з кожного боку, і 5 хвилин – для medium. Для добре просмаженого м’яса ступеня well done потрібно смажити стейк 6-7 хвилин з кожного боку.

Як не пересушити стейк?

Щоб не пересушити стейк, потрібно перевертати його лише за необхідністю, адже кожне перевертання забиратиме частину соку. Також краще використовувати олію з високим порогом димлення, наприклад, оливкову.

Як правильно смажити стейк?