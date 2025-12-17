Те, що ще кілька сезонів тому здавалося модним, у 2025-му може виглядати застарілим

Святковий декор щороку змінюється разом з інтер’єрними тенденціями, і те, що ще кілька сезонів тому здавалося модним, у 2025-му може виглядати застарілим. Martha Srewart розповідає, як не варто прикрашати будинок на Новий рік у цьому році.

Яскраві кольорові ялинки.

Неонові або яскраві штучні ялинки, які стали популярними кілька років тому, тепер часто вважаються не актуальними. Дизайнери радять залишити основу класичного зеленого дерева і вводити колір через декор, а не через саму ялинку.

Декорації лише з зеленню.

Нещодавня тенденція до ультрамінімалістичного декору, що складається виключно з зелені, втрачає оберти. Дизайнери зазначають, що такий дизайн не має потенціалу. Якщо ви хочете отримати більш об’ємний вигляд, спробуйте використати зелень як основу та додати декор.

Надмірно узгоджений декор.

Коли всі елементи декору однакові – це може створювати плоский та трохи «штучний» вигляд. Сучасний підхід – змішувати текстури, матеріали та прикраси, щоб створити теплу, зібрану композицію.

Фальшиві подарунки під ялинкою.

Подарункові коробки часто використовують для заповнення місця під ялинкою, але їм бракує сутності. Дизайнери радять обирати якість, а не кількість, зосереджуючись на самих подарунках. Тому під час упакування подарунків, ви можете зробити їх частиною дизайну інтер’єру.

Багатоколірне освітлення.

Коли справа доходить до екстер'єру вашого будинку, яскраві, мерехтливі райдужні вогні зрештою приголомшують. Більш стримані варіанти можуть принести той самий святковий настрій, без хаосу. Обирайте тепле біле або м’яке бурштинове освітлення вздовж ліній дахів, доріжок та дерев.