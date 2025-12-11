Купівля неправильно зрубаної ялинки може призвести не лише до штрафу, а й до участі у вирубці лісу

Щороку у передноворічний сезон багато людей обирають живу ялинку, не задумуючись чи зрубана вона легально. Проте це важливий момент, адже купівля неправильно зрубаної ялинки може призвести не лише до штрафу, а й до участі у вирубці лісу. «24 канал» розповідає, як переконатися, що твою ялинку зрубали законно.

Як купити легальну ялинку?

Купувати ялинку потрібно лише на офіційних ярмарках або в спеціалізованих точках продажу, які мають відповідні документи та дозволи. Перевірте, що дерево має чіп або етикетку з биркою, штрих-кодом та маркуванням – це свідчить, що дерево легальне і його проходження зареєстровано. Після покупки зберігайте чек чи документи, які підтверджуватимуть, що дерево куплене легально – вони можуть знадобитися у разі перевірки.

Якщо ви придбали ялинку без документів або з місць, що не мають відповідних дозволів, ви ризикуєте отримати штраф від 510 до 1700 гривень.

Як перевірити, що ялинка зрубана законно?

Під час покупки ялинки потрібно перевірити, чи є на дереві чіп або бирка з унікальним номером або штрих-кодом – таке маркування має бути на всіх деревах. Після цього введіть цей код на спеціальному сайті. Наприклад, open.ukrforest.com або через сервіс, що рекомендований відповідними лісогосподарськими органами.

Також уникайте неофіційних стихійних ринків або продажів «з рук» – такі ялинки зазвичай не мають чіпів або документів, і їх походження невідоме.