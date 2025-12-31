Зимова обрізка можлива й ефективна, але лише за певних умов

Зимову обрізку саду багато хто недооцінює, вважаючи, що в холодну пору рослинам краще дати спокій. Насправді саме період із кінця січня до початку весни є одним із найвдаліших для формування крони та оздоровлення плодових дерев. За правильного підходу така процедура допомагає рослинам краще відновитися й у результаті дати рясніший урожай. Коли і як обрізати, пише УНІАН.

Чи підходить зима для обрізки дерев

Зимова обрізка можлива й ефективна, але лише за певних умов. Найкращий час – від кінця січня до березня, коли дерева перебувають у стані спокою. Температура повітря не повинна опускатися нижче -5 градусів, а погода має бути стабільною, без різких потеплінь і подальших морозів. Якщо почався рух соку або прогноз обіцяє температурні гойдалки, процедуру краще відкласти, щоб не послабити рослину.

Які дерева варто обрізати взимку

У холодний період насамперед працюють із дорослими, добре вкоріненими та плодоносними деревами. Молоді саджанці краще залишити на кінець зими або початок весни. У січні та на початку лютого рекомендується обрізати яблуні, груші, вишні та сливи. Наприкінці лютого або ближче до березня підходить час для абрикоса, черешні, персика й айви. Чагарники, зокрема малина, також добре переносять зимову обрізку, яка допомагає прорідити пагони та сформувати кущ.

Як правильно обрізати плодові дерева взимку

Принципи обрізки для більшості плодових культур схожі. Спочатку видаляють поросль біля стовбура, потім прибирають сухі, пошкоджені та хворі гілки. Обов’язково вирізають пагони, що ростуть усередину крони, а також ті, які перехрещуються або заважають одне одному. Однорічні гілки зазвичай вкорочують приблизно на третину, щоб стимулювати ріст нових пагонів. Усі роботи слід виконувати гострим і продезінфікованим інструментом, щоб мінімізувати травмування дерева.

На що звернути особливу увагу

Гілки з ознаками ураження шкідниками, слідами кладок яєць або підозрілими наростами потрібно видаляти без жалю. Такі пагони не лише не принесуть користі, а й можуть стати джерелом хвороб у майбутньому сезоні. Після обрізки бажано оглянути дерево ще раз, щоб переконатися, що крона стала більш світлою та провітрюваною.

Чи можна обрізати виноград узимку

Для винограду зимова обрізка має свої нюанси. Цю культуру краще формувати за плюсової температури, коли лоза залишається гнучкою. Найчастіше виноград обрізають ще восени або на початку зими, до сильних морозів. У січні та лютому ризик пошкодити лозу зростає, тому в цей період від обрізки краще утриматися.