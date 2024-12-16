Три правила обрізки дерев взимку: яких помилок не можна допускати
Взимку обрізаємо яблуні, груші, вишні, сливи і смородину, аґрус, барбарис. Враховуючи час пробудження, спочатку обрізаємо зерняткові, потім кісточкові культури. Обрізання можна проводити з кінця січня до початку березня. Важливо встигнути до початку руху соку. Температура повітря має бути не нижче за -5 °С. Про інші важливі правила зимової обрізки дерев пише Аgroapp.
Правила обрізки дерев узимку
Обрізка в зимовий період має свої переваги, оскільки листя на дереві немає й крона з усіма її дефектами добре видна. В південних областях України працювати з яблунями можна вже в січні, з лютого зайнятися грушами, черешнями, абрикосами, сливами, айвою та горобиною. В північних і центральних областях України проводиться зимова обрізка дерев у лютому.
Правило 1
Правильний підбір температурного режиму та погоди. В сильний мороз гілки стають дуже крихкими. Ідеальна температура повітря до -5 °C. Варто утриматися від обрізки фруктових дерев зимою під час опадів, адже мокра деревина погано ріжеться. Небажано різати й перед значним похолоданням. Якщо зріз на стовбурі, особливо молодого дерева, не встигне загоїтися, мороз може спричинити пошкодження всієї рослини.
Правило 2
Якісна та дбайлива обробка ділянок зрізу гілок. Замазувати можна не всі підряд зрізи, а лише ті, які більше 2 см у діаметрі. Можна використовувати садовий вар або фарбу, але краще придбати спеціальні професійні засоби, які можна використовувати при низькій температурі (від 0 до -5 °C).
Правило 3
Правильно визначити, які гілки потрібно прибрати. Є певний алгоритм обрізки дерев у лютому:
- звільнити дерево від ушкоджених і сухих гілок (їх можна заздалегідь позначити мітками з осені);
- видалити всі великі гілки, що ростуть у неправильному напрямку – всередину крони або чітко вниз/вгору;
- залишити гілки, що ростуть горизонтально від центру до краю крони.
Помилки при обрізці дерев восени та взимку
Зимові помилки:
- Неправильно вибрана погода. Обрізка дерев зимою допустима в межах 7-10°С, але якщо після процедури почнуться сильні морози, це призведе до загибелі гілки. Як варіант, зріз буде повільно гоїтися, може підгнивати та зрештою погубить рослину.
- Відсутність післяопераційної обробки зрізів. Деякі власники садів помилково вважають, що якщо взимку дерево спить і сік у ньому не рухається, то йому ніщо не зашкодить.
- Відсутність дезінфекції інвентаря. Стерильність інструментів обов’язкова, оскільки хвороботворні мікроорганізми не гинуть узимку та легко переносяться з дерева на дерево.