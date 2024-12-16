Обрізка в зимовий період має свої переваги

Взимку обрізаємо яблуні, груші, вишні, сливи і смородину, аґрус, барбарис. Враховуючи час пробудження, спочатку обрізаємо зерняткові, потім кісточкові культури. Обрізання можна проводити з кінця січня до початку березня. Важливо встигнути до початку руху соку. Температура повітря має бути не нижче за -5 °С. Про інші важливі правила зимової обрізки дерев пише Аgroapp.

Правила обрізки дерев узимку

Обрізка в зимовий період має свої переваги, оскільки листя на дереві немає й крона з усіма її дефектами добре видна. В південних областях України працювати з яблунями можна вже в січні, з лютого зайнятися грушами, черешнями, абрикосами, сливами, айвою та горобиною. В північних і центральних областях України проводиться зимова обрізка дерев у лютому.

Правило 1

Правильний підбір температурного режиму та погоди. В сильний мороз гілки стають дуже крихкими. Ідеальна температура повітря до -5 °C. Варто утриматися від обрізки фруктових дерев зимою під час опадів, адже мокра деревина погано ріжеться. Небажано різати й перед значним похолоданням. Якщо зріз на стовбурі, особливо молодого дерева, не встигне загоїтися, мороз може спричинити пошкодження всієї рослини.

Правило 2

Якісна та дбайлива обробка ділянок зрізу гілок. Замазувати можна не всі підряд зрізи, а лише ті, які більше 2 см у діаметрі. Можна використовувати садовий вар або фарбу, але краще придбати спеціальні професійні засоби, які можна використовувати при низькій температурі (від 0 до -5 °C).

Правило 3

Правильно визначити, які гілки потрібно прибрати. Є певний алгоритм обрізки дерев у лютому:

звільнити дерево від ушкоджених і сухих гілок (їх можна заздалегідь позначити мітками з осені);

видалити всі великі гілки, що ростуть у неправильному напрямку – всередину крони або чітко вниз/вгору;

залишити гілки, що ростуть горизонтально від центру до краю крони.

Помилки при обрізці дерев восени та взимку

Зимові помилки:

Неправильно вибрана погода. Обрізка дерев зимою допустима в межах 7-10°С, але якщо після процедури почнуться сильні морози, це призведе до загибелі гілки. Як варіант, зріз буде повільно гоїтися, може підгнивати та зрештою погубить рослину.

Відсутність післяопераційної обробки зрізів. Деякі власники садів помилково вважають, що якщо взимку дерево спить і сік у ньому не рухається, то йому ніщо не зашкодить.