Декоративний кущ, який матиме вигляд на усі 100%

Попри те, що взимку більшість рослин відпочивають, є спосіб зробити ваш зимовий сад затишним та яскравим. Необхідно висадити кущі з кольоровими ягодами, які прикрасять сад і стануть їжею для птахів. ТСН пише, які рослини всю зиму зберігатимуть барви.

Калина

Калина є одним із головних символів України. Втім вона також є чи не найкращою рослиною для зимового саду. Ця рослина любить вологий ґрунт і темні зони, а її плоди натомість дуже полюбляють птахи. Ідеальний кущ для абсолютної гармонії у холодну пору року.

Падуб

Гостролистий падуб добре відомий своїм листям, квітами та барвистими плодами. Його вважають новорічною рослиною, бо ягоди дозрівають восени й залишаються червоними усю зиму. Саме тому його часто використовують для створення затишної атмосфери вдома до різдвяних свят.

Кизильник

Як зазначають фахівці, кизильник чудово підійде для зимового саду, адже ця рослина є максимально невибагливою. Вона пристосовується до різних умов і росте як на сонці, так і в тіні, водночас не маючи жодних особливих вимог до ґрунту. Кизильник формує доволі розлогі кущі, а насичений колір ягідок тішитиме вас всю зиму.

Барбарис

Напевно, кожен добре пам'ятає смак барбарисових цукерок із дитинства. Ягоди цієї рослини мають неймовірно чарівний вигляд взимку і точно гідні посісти своє місце у вашому саду.

Глодівець

Декоративний кущ, який матиме вигляд на усі 100%. Він зберігає свої червоні або помаранчеві ягоди до самої весни. Рослина не вимагає особливої уваги та формує пишні гілки, які стануть красивим оздобленням вашого протягом всієї зими. Глодівець також може стати самобутнім акцентом у ландшафті.