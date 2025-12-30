Ці методи здаються хорошим рішенням, але вони руйнують екосистему ділянки

Зимова ожеледиця на доріжках може бути небезпечною, але звичне посипання сіллю чи піском не завжди є найкращим рішенням. ТСН розповідає, чому не варто посипати сіллю чи піском доріжки взимку.

Чому сіль та пісок – не найкращі варіанти?

Ці методи здаються хорошим рішенням, але вони руйнують екосистему ділянки. Наприклад, хлорид натрію (сіль) діє як хімічний «витіснювач». Потрапляючи в ґрунт, натрій виштовхує з нього кальцій та магній – елементи, які тримають часточки землі разом, створюючи пухку структуру. І в результаті ґрунт «злипається», стає щільним та непроникним для повітря. Також сіль створює ефект «солоної засухи», що теж небезпечно. Коли її концентрація навколо коріння рослини занадто висока, виникає зворотний осмотичний тиск. І рослина починатиме віддавати свою внутрішню вологу в солоний ґрунт, а не навпаки.

Окрім цього, пісок не бореться з льодом, він лише намагається приховати наслідок. Він не розчиняється, а з часом забиває дренажні системи та щілини між тротуарною плиткою.

Яку альтернативу використовувати?

Карбамід є сучасною альтернативою солі. Цей засіб працює за принципом термічної реакції: контактуючи з льодом, гранули починають активно виділяти тепло. Це природне нагрівання змушує кригу руйнуватися зсередини, перетворюючи монолітну кригу на м’яку масу.

І основна перевага методу полягає в його екологічній логіці, адже з приходом тепла, залишки речовини стають поживним підживленням для рослин.

Як використовувати карбамід:

Гранули рівномірно розподіляйте по зледенілій поверхні тонким шаром. Після цього препарату необхідно дати час для активації – зазвичай це триває від 45 хвилин до години. За цей період хімічні процеси встигають зробити структуру льоду пухкою і піддатою для механічного впливу. Розм’якшений лід можна легко прибрати за допомогою лопати або віника. І цю масу можна сміливо розподіляти по території вашого саду, залишаючи її під деревами, оскільки тала вода розподілить азот саме туди, де він найбільше потрібен рослинам.

Проте попри користь, використання карбаміду вимагає врахування певних нюансів, які дозволять досягти найкращого результату: