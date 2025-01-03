Зима завжди приносить водіям додаткові труднощі, але є кілька способів адаптуватися до холодних умов, пишуть SUV News.

Ось п’ять корисних лайфхаків від автоекспертів, які допоможуть полегшити водіння в зимовий період:

Наповнювач для котячого туалету від запотівання скла. Звичайний котячий наповнювач добре поглинає вологу в салоні автомобіля. Його можна покласти в шкарпетку або легінси та використовувати як засіб проти запотівання скла. Щоб отримати кращий результат, наповнювач в шкарпетці можна покласти під вікном.

Паркування машини обличчям на схід. Паркування машини обличчям на схід допоможе швидше розігріти і розморозити лобове скло вранці. Сонце сходить зі сходу, тому його промені потрапляють на передню частину авто, і поки ви підходите до машини, скло вже може бути розморожене.

Наповнювач для котячого туалету при застряганні в снігу. Якщо ваше авто застрягло в снігу, котячий наповнювач можна насипати під колеса. Це допоможе покращити зчеплення шин з дорогою і дозволить легше вибратися зі снігу.

Дезінфекційний засіб для замерзлих замків. Якщо ваші замки замерзли, можете нанести антисептик на ключ і вставити його в замок.Повертаючи ключ, лід швидко розтане, і замок розблокується.