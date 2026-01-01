фото Pixabay

Холодець – популярна святкова страва, але він може швидко втратити смак або зіпсуватися, якщо неправильного його зберігати. ТСН розповідає, як продовжити свіжість цієї страви. Як зберігати холодець? Температура зберігання. Холодець потрібно зберігати в холодильнику за температури від 0 до +4°C. За таких умов структура залишатиметься стабільною, а бактерії не розмножуватимуться. Не варто залишати страву за кімнатної температури навіть на кілька годин, адже це значно скоротить термін придатності страви. Правильний посуд. Кулінари рекомендують перекладати холодець у скляний або керамічний посуд зі щільною кришкою. Але якщо кришки немає, поверхню слід накрити харчовою плівкою, щільно її притиснувши до холодцю. Не порушуйте цілісність страви без потреби. Не варто часто діставати холодець із холодильника та розрізати його, адже це тільки пришвидшить псування. Тому краще одразу розділити його на порції та зберігати окремо. У холодильнику холодець може зберігатися до 4 днів без втрати смаку. А у морозильнику: до 2 місяців, але після розморожування текстура може стати менш щільною.

