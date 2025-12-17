Коли картопля починає проростати, вона втрачає поживні речовини

Зимове проростання картоплі – це сигнал про порушення умов зберігання, який не варто ігнорувати. Якщо бульби починають випускати паростки ще до сильних морозів або в середині зими, існує ризик, що врожай не збережеться до весни. Вчасне втручання допоможе уповільнити процес і зменшити втрати. Що зробити як найшвидше, пише Telegraf.

Чому картопля починає проростати раніше часу

Основна причина – занадто висока температура та підвищена вологість у місці зберігання. У таких умовах «вічка» на бульбах виходять зі стану спокою й запускають ріст. Додатковим чинником може бути доступ світла, навіть короткочасний, який стимулює фізіологічні процеси в картоплі.

Чим небезпечне раннє проростання

Коли картопля починає проростати, вона втрачає поживні речовини, які переходять у паростки. Навіть невеликі відростки довжиною близько 10 мм можуть зменшити поживну цінність і потенційну врожайність майже на чверть. Чим довше триває цей процес, тим гірше зберігаються бульби.

Які умови потрібні для правильного зберігання

Оптимальна температура для зберігання картоплі взимку становить +2-3 °C. Вищі показники провокують проростання, а нижчі можуть пошкодити бульби.

Приміщення має бути повністю темним. Підвал або погріб підходять найкраще, за умови, що туди не потрапляє світло.

Важливо також підтримувати сухість. Надмірна вологість сприяє не лише проростанню, а й розвитку гнилі та грибкових захворювань.

Що робити, якщо картопля вже проросла

Паростки необхідно акуратно обламувати, не пошкоджуючи саму бульбу. Це не зупинить процес повністю, але дозволить тимчасово сповільнити подальший ріст. Після цього слід переглянути умови зберігання та якнайшвидше привести їх у норму.