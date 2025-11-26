Навіть ідеально підготовлена цибуля потребує правильних умов

Щороку городники втрачають значну частину врожаю цибулі вже після закладання на зберігання. На вигляд здорові головки раптом починають пріти, вкриватися цвіллю або розм’якшуватися. Часто причина полягає не в погрібних умовах, а в помилці, яку більшість робить ще на грядці – у неправильному моменті збирання. Про це пише ТСН.

Коли насправді потрібно викопувати цибулю

Найрозповсюдженіша проблема – передчасне збирання. Багато городників поспішають викопати врожай, побоюючись дощів або бажаючи звільнити грядку, але недозріла цибуля не підходить для тривалого зберігання.

Ознака повної стиглості – повністю полегле, пожовкле й висохле бадилля. Лише тоді рослина завершує всі процеси визрівання, а шийка головки стає тонкою та сухою.

Чим небезпечне раннє збирання

Недозріла цибулина має товсту, соковиту шийку і саме вона стає головною причиною гнилі. Якщо цей «вхід» не закрився природним чином, усередину легко проникають грибкові та бактеріальні інфекції. Найчастіше виникає шийкова гниль.

Крім того, недозріла цибуля не встигає сформувати міцні зовнішні сухі луски. Без цього «панцира» вона швидко всотує вологу і починає псуватися вже через кілька тижнів.

Не менш шкідливе й надто пізнє збирання, особливо в дощову погоду. Перележана в сирому ґрунті цибуля може тріснути, почати проростати або загнити ще до моменту викопування.

Як правильно підготувати цибулю до зберігання

Щоб урожай лежав довго і без втрат, важливо дотриматися трьох ключових етапів.

Припинити плив за два тижні до збирання. Це дає змогу шийці висохнути, лускам зміцнитися, а поживним речовинам перейти з бадилля в головку. Така цибуля буде щільною та стійкою до хвороб. Висушити врожай після викопування. Викопувати потрібно лише в суху погоду. Далі цибулю розкладають тонким шаром разом із бадиллям і корінням у добре провітрюваному місці. Сушіння триває 10-20 днів. Обрізати бадилля тільки після повного висихання. Шийка має бути тонкою, сухою, ламкою. Залишають хвостик 3-5 см. Обрізання сирої, не висушеної цибулі відкриває прямий шлях для інфекцій усередину головки.

Що робити після закладання на зберігання

Навіть ідеально підготовлена цибуля потребує правильних умов: сухе повітря, помірна вологість (60-70%) і регулярні огляди. Однієї зіпсованої головки достатньо, щоб швидко інфікувати всю партію.