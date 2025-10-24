Перед приготування відбивних, м’ясо потрібно правильно нарізати

Іноді навіть із жирної та ніжної свинини виходять несмачні відбивні. М’ясо просто стає сухим та жорстким. І причиною цього є дві поширені помилки. Ukr.Media розповідає, чому ж відбивні виходять несмачними.

Чому відбивні виходять сухими та жорсткими?

Перед приготування відбивних, м’ясо потрібно правильно нарізати. Робити це потрібно не вздовж, а поперек волокон. А шматки мають бути шириною з долоню. Також не потрібно сильно відбивати свинину, адже так ви втратите сік.

Окрім цього, важливо не солити м’ясо на початку приготування. Зробити це краще перед подачею. Інакше під час смаження відбивні перетворяться на суху гуму, адже приправа витягне з них усю воду.