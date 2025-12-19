фото Файні рецепти

Щоб приготувати смачну кутю, потрібно знати про деякі нюанси та помилки

Кутя – це головна різдвяна страва, яку готують на Святвечір (24 грудня), Маланки (31 грудня) та на Водохреще (5 січня). Традиційно її готують з ячменю, хоча можна використовувати й інші крупи. А заправляють кашу горіхами, маком та родзинками. Проте, щоб приготувати смачну кутю, потрібно знати про деякі нюанси та помилки. УНІАН розповідає, яких помилок варто уникати під час приготування куті. Поширені помилки та нюанси в приготуванні куті Якщо використовуєте пшеницю або ячмінь для приготування куті, то спочатку замочіть крупу на 8-10 годин в холодній воді. Так вона швидше звариться та буде м’якою. Якщо ви готуєте пшеничну кутю, то зверніть увагу під час вибору пшениці на її сорт, адже вона буває яра або озима. Кожен з сортів має свої особливості. Яра пшениця вариться довше, але кутя з неї виходить розсипчастою. А озима пшениця вариться набагато менше і її не потрібно замочувати, проте каша з неї виходить липкою. Очищена та шліфована пшениця вариться набагато швидше, всього 40-50 хвилин, а неочищена – близько 4 годин. Якщо варити кутю в каструлі з товстим дном, вона вийде смачнішою. Якщо ви хочете приготувати рисову кутю, то беріть пропарений рис. Він зробить страву розсипчастою.

