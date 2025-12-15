Кутя складається з трьох основних інгредієнтів: зерна, меду та маку

Кутя – одна з головних різдвяних страв, без якої важко уявити святвечір. Саме від правильно обраної крупи залежить не лише смак, а й дотримання традицій, які передаються з покоління в покоління. «24 канал» розповідає, яку крупу обрати для куті на Різдво.

Яку крупу обрати для куті на Різдво?

Кутя складається з трьох основних інгредієнтів: зерна, меду та маку. І сьогодні традиційною вважається кутя із пшениці. Однак слід пам’ятати, що існує озима пшениця (з м’яких сортів) та яра (з твердих сортів).

Якщо ви не встигли замочити крупу, оберіть крупу з м’яких сортів, адже варити її необхідно всього 30-40 хвилин на слабкому вогні. А якщо ви хочете використати пшеницю твердих сортів, то варити її доведеться значно довше – приблизно 3 години.

Пшоняна кутя може не всім сподобатися, адже пшоно має яскраво виражений смак. І якщо вам він подобається, ви можете підсилити його за допомогою сухофруктів та меду.

Також ви можете приготувати кутю з булгуру, адже це теж пшениця, що пройшла спеціальну обробку. Час приготування такої куті становить від 15 до 20 хвилин.

Якщо ви вирішили приготувати кутю з рисом, краще обирати пропарений рис. Саме така технологія обробки гарантує, що рис збереже розсипчасту текстуру, навіть якщо страва зберігатиметься понад добу.

У деяких регіонах готують кутю з сочевиці, гречки та інших злаків, але ці варіанти вважаються радше винятками, ніж нормою.