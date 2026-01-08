Для максимальної віддачі тепла важливо також правильно організувати простір навколо каміна або печі

У сильні морози ефективність печі або каміна стає вирішальним фактором комфорту в домі. Навіть за наявності достатнього запасу дров тепло може втрачатися через слабку тягу та накопичення сажі в димоході. Саме тому регулярний догляд за піччю дозволяє не лише зігрітися краще, а й зробити опалення безпечнішим. Детальніше про це пише «24 Канал».

Один із простих і доступних способів підвищити віддачу тепла пов’язаний із використанням добре висушених картопляних шкірок. Під час згоряння крохмаль, який у них міститься, разом із гарячою парою піднімається в димохід і пом’якшує сажу на його стінках. У результаті тяга покращується, дрова згоряють рівномірніше, а тепло не «вилітає» в трубу.

Щоб скористатися цим методом, піч спочатку розпалюють до сильного жару. Лише після цього на розпечені дрова висипають сухе лушпиння і щільно закривають піч приблизно на 15–20 хвилин. За цей час відбувається очищення внутрішньої поверхні димоходу. Після завершення процедури сажа легко обсипається, а робота печі стає стабільнішою.

Для максимальної віддачі тепла важливо також правильно організувати простір навколо каміна або печі. Захаращення меблями чи декором перешкоджає циркуляції гарячого повітря. Вільний простір дозволяє теплу рівномірно розходитися по кімнаті й знижує ризик займання.

Додатковий ефект дають спеціальні камінні вентилятори, які працюють від тепла без електрики та спрямовують гаряче повітря в приміщення. У зимовий період корисно використовувати й стельовий вентилятор у режимі повільного обертання за годинниковою стрілкою, він повертає тепле повітря вниз, до житлової зони.

Не менш важливим є вибір дров. Найбільше тепла дають добре висушені тверді породи дерева. Волога або смолиста деревина горить гірше, швидше засмічує димохід і знижує ефективність опалення. Сухі дрова з низькою вологістю забезпечують стабільне горіння, менше диму й більше корисного тепла.