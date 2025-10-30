Якщо ви хочете, щоб розпалювання було без диму – використовуйте сухі дрова

Розпалювання печі без диму чи появи незрозумілого запаху – завдання цілком досяжне, якщо дотримуватися декількох простих правил. Kamincn розповідає, як правильно розпалити піч без диму.

Використовуйте сухі дрова

Якщо ви хочете, щоб розпалювання було без диму, використовуйте сухі дрова. Вологі дрова виділяють багато диму, оскільки енергія вогню спочатку витрачається на випаровування води, а не на ефективне горіння. Тому переконайтеся, що дрова добре просушені та зберігаються в сухому місці.

Розпалюйте зверху донизу

Традиційний метод розпалювання знизу часто призводить до диму, оскільки маленьке полум’я не здатне ефективно прогріти великі дрова. Тому варто спробувати метод розпалювання зверху донизу:

Підготуйте основу. Спочатку розмістіть більші поліна на дні каміна. Додайте розпалювачі та тріски. Зверху на великі поліна викладіть менші шматочки деревини та спеціальні розпалювачі. Завдяки тому що тріски легше розпалюються, вони швидко виділятимуть тепло, нагріваючи деревину знизу. Підпалюйте зверху. Підпалюйте розпалювачі та тріски зверху. Цей спосіб забезпечить поступове загоряння дров, дозволяючи димоходу прогрітися рівномірно.

При такому способі розпалювання, ви отримаєте гарне полум’я з високою температурою вже через 10-20 хвилин.