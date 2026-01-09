Перший крок – повністю припинити полив

Надмірний полив – одна з найпоширеніших причин, чому кімнатні та садові рослини починають слабшати й втрачати декоративність. Коли вода затримується в ґрунті надто довго, коріння втрачає доступ до кисню, що створює ідеальні умови для розвитку кореневої гнилі. Якщо вчасно помітити перші сигнали, рослину ще можна врятувати. Детальніше про це пише Times entertfinment.

Перші ознаки проблем із корінням

Одним із найпомітніших симптомів є пожовтіння листя, навіть якщо ґрунт виглядає вологим. Листки можуть ставати м’якими, млявими або опадати без очевидної причини. Часто рослина виглядає так, ніби їй бракує води, хоча насправді коріння вже не здатне її засвоювати.

Ще один сигнал – ґрунт, який довго не підсихає після поливу. Якщо земля важка, ущільнена і залишається мокрою кілька днів поспіль, це свідчить про застій води. У деяких випадках на поверхні можуть з’являтися темні плями або наліт.

Як виглядає коренева гниль

Коли проблема заходить надто далеко, коріння змінює свій вигляд. Здорові корені зазвичай світлі та пружні, тоді як уражені стають темними, м’якими й слизькими. Часто з горщика з’являється неприємний, гнильний запах – це чіткий сигнал, що коренева система вже пошкоджена.

Що робити, якщо рослину залили

Перший крок – повністю припинити полив. Рослину слід обережно вийняти з горщика й оглянути коріння. Усі темні, м’які або пошкоджені частини потрібно зрізати чистим інструментом. Після цього рослину пересаджують у свіжий, легкий субстрат із хорошим дренажем.

Дуже важливо використовувати горщик із дренажними отворами, щоб зайва вода могла вільно виходити. Після пересадки рослині дають час адаптуватися і не поливають доти, доки верхній шар ґрунту не підсохне.

Як уникнути проблем у майбутньому

Щоб не допустити загнивання коренів, варто поливати рослини лише тоді, коли це справді потрібно. Орієнтуйтеся не на графік, а на стан ґрунту та саму рослину. Легкі, повітропроникні ґрунтові суміші, додавання перліту або піску та правильний дренаж значно знижують ризик застою води.