У холодний сезон більшість рослин переходить у фазу сповільненого росту

Коли за вікном мороз, а світловий день скорочується, багато власників кімнатних рослин інстинктивно намагаються поливати їх частіше. Проте взимку потреби рослин змінюються: активність росту зменшується, випаровування води сповільнюється, а волога в ґрунті тримається довше. Як правильно поливати рослини взимку, пише Homes and Gardens.

Чому взимку потрібно скорочувати полив

У холодний сезон більшість рослин переходить у фазу сповільненого росту через нестачу світла та менший обсяг фотосинтезу. Вони споживають менше води, тому ґрунт висихає значно повільніше. Саме тому звичний літній графік поливу взимку стає небезпечним. Експерти рекомендують значно зменшити частоту поливу, у деяких випадках – до одного разу на кілька тижнів. Конкретний інтервал залежить від умов у домі та виду рослини.

Як правильно перевірити, чи настав час поливати

Краще орієнтуватися не на календар, а на стан ґрунту. Зручно перевіряти його пальцем: варто заглибити його на два-три сантиметри. Якщо ґрунт сухий – пора полити. Якщо відчувається волога – потрібно почекати. Також важливо не допускати того, щоб вода залишалася в піддоні, оскільки це часто стає причиною загнивання коренів.