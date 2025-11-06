Підживлення орхідей поживними речовинами може допомогти їм отримати енергію, необхідну для росту

Восени орхідеям може бути важко залишатися здоровими, якщо їх не підгодовувати. Багато орхідей починають цвісти восени, але коротші дні означають, що менше світла досягає до листя, що може призвести до повної зупинки росту або опадання квітів. Express розповідає, чим можна підгодувати орхідею, щоб вона не втратила бутони в цей період.

Експерти з рослин Greenship Gardens поділилися тим, що одним із найкращих натуральних підживлень для орхідей, які не перевантажують їх, є звичайні харчові відходи.

«Змусити орхідеї рясно цвісти та пишно рости нескладно. Секрет може критися в банановій шкірці, яку ви викидаєте щодня. Саме так, нічим не примітна бананова шкірка – це як природне “золоте добриво” для орхідей», – розповіли вони.

Бананова шкірка багато на калій, важливу поживну речовину для рослин, яка допомагає розвивати міцніші та здоровіші квіткові бруньки. Калій також сприяє утворенню більшої кількості квітів, подовжує їхнє життя та сприяє значно більшому цвітінню.

Шкірка також містить фосфор, який необхідний для підтримки здоров’я коренів, щоб вони не зазнавали стресу в холодні місяці. Підживлення орхідей банановою шкіркою поступово вивільнятиме поживні речовини в ґрунт, що ідеально підходить восени, коли коріння більш чутливе.

Як підгодувати орхідею банановими шкірками?

Зберіть бананову шкірку та ножицями на шматочки. Якщо можете, зачекайте, поки банани дозріють та почнуть покриватися плямами, перш ніж їсти їх, оскільки їхня шкірка буде багатшою на поживні речовини.

Потім помістіть подрібнену шкірку в пластиковий контейнер або банку з кришкою. Наповніть контейнер водою, накрийте кришкою та залиште його на кухні. Зачекайте один-два дні, поки бананова шкірка забродить, а вода стане каламутною. Після цього процідіть шкірку з води, і ваше підживлення буде готове до використання. Важливо розбавити добриво з водою, перед тим як поливати рослини. Змішайте одну частину бананової води з 10 частинами чистої води. І потім просто налийте цю суміш в горщик з орхідеєю. Підживлюйте орхідею кожні чотири тижні, інакше поживні речовини можуть накопичуватися та спричиняти надмірне удобрення.