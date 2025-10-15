Найчастіша причина загибелі орхідей – надмірна волога

Орхідея стала справжньою улюбленицею багатьох квітникарів. Її часто дарують замість класичних букетів, адже вона виглядає елегантно, довго цвіте та надає інтер’єру витонченості. Проте після покупки рослини багато хто постає перед труднощами в догляді. Найчастіше це результат неправильного поводження з квіткою, особливо серед тих, хто вирощує орхідеї вперше. Яких поширених помилок слід уникати, пише Ukr.media.

Надлишковий полив

Найчастіша причина загибелі орхідей – надмірна волога. Квітка не переносить застою води в горщику. Коріння швидко загниває, якщо поливати надто часто. У літній період достатньо одного поливу на тиждень, а взимку – не частіше ніж раз на два тижні. Важливо, щоб вода була відстояною та кімнатної температури.

Недостатнє або надмірне освітлення

Хоча орхідея любить яскраве світло, пряме сонце для неї шкідливе. Особливо влітку від палючого сонця листя може отримати опіки. Найкраще місце для розміщення горщика – східне або північно-східне вікно. Тривалість світлового дня має становити приблизно 10-12 годин, тому в зимовий час можна використовувати додаткове підсвічування.

Сухе повітря

Ця тропічна рослина потребує підвищеної вологості. У квартирі, особливо в опалювальний сезон, повітря часто буває надто сухим. Щоб створити більш комфортні умови для орхідеї, можна поставити поруч ємність з водою або використовувати зволожувач повітря. Це допоможе уникнути пересихання коріння і листя.

Тісне сусідство з іншими рослинами

Орхідея не любить конкуренції за простір. Їй некомфортно, коли поруч стоїть багато інших квітів, особливо з розлогим листям. Найкраще виділити для неї окреме місце, де вона зможе вільно дихати та отримувати достатньо світла.

Часті пересадки

Орхідея не потребує частого пересаджування. Цю процедуру слід проводити лише за потреби, наприклад, якщо коріння більше не вміщується в горщик або субстрат повністю зруйнувався. Пересаджувати краще після завершення цвітіння, щоб не порушити життєвий цикл рослини.

Інколи варто зробити паузу

Цікаво, що деякі власники помічають: варто залишити орхідею на самоті на кілька тижнів, наприклад, під час відпустки, як вона починає формувати нові бутони. Така реакція часто свідчить про те, що рослину раніше просто «перелюбили». Надмірний догляд іноді шкодить більше, ніж тимчасова перерва.