Спатифілум може деякий час рости в тісному горщику

Спатифілум вважають однією з найлегших у догляді кімнатних рослин, тому він часто швидко розростається. З часом коріння заповнює весь горщик, і рослина починає втрачати декоративність. Поділ куща під час пересадки не лише допомагає отримати нові рослини, а й позитивно впливає на цвітіння та загальний стан спатифілума. Як його правильно поділити, пише УНІАН.

Коли найкраще ділити спатифілум

Спатифілум може деякий час рости в тісному горщику, але згодом з’являються ознаки, що йому потрібне оновлення. До них належать пожовтіння листя, ущільнений ґрунт, коріння на поверхні або в дренажних отворах. Найкращим періодом для поділу вважається весна, коли рослина починає активно нарощувати нові пагони. Також допустимо проводити процедуру восени. Влітку та під час цвітіння ділити спатифілум не рекомендують.

Підготовка до поділу рослини

Перед початком важливо підготувати чисті горщики з дренажними отворами, свіжий легкий ґрунт та інструменти. Ґрунт у нових ємностях бажано зволожити заздалегідь. Материнську рослину можна висадити назад у той самий горщик, замінивши стару землю на свіжу. Також варто видалити сухе або пошкоджене листя, щоб рослина не витрачала на нього сили.

Як правильно розділити спатифілум

Рослину обережно виймають з горщика і струшують зайвий ґрунт з коріння. Коренева система зазвичай добре показує природні місця поділу. Кущ розділяють руками або гострим ножем на кілька частин так, щоб кожна мала власне коріння і листя. Пошкоджені або підгнилі корінці обрізають.

Отримані частини висаджують у підготовлені горщики, розміщуючи кореневу грудку трохи нижче краю ємності. Ґрунт навколо коріння ущільнюють, щоб не залишалося повітряних порожнин, після чого рослини добре поливають.

Як зменшити стрес після пересадки

Після поділу спатифілуму потрібен час для адаптації. У перші дні можливе в’янення або пожовтіння листя – це нормальна реакція на пересадку. Рослину варто поставити в світле місце без прямих сонячних променів і не переливати. Коли спатифілум відновиться, його можна повернути на постійне місце та відновити звичний режим поливу.

Додаткові поради для активного цвітіння

Щоб спатифілум рясніше цвів, важливо регулярно видаляти старі квітконоси та використовувати відповідний ґрунт. Рослина добре реагує на яскраве розсіяне світло й помірне підживлення. Правильно проведений поділ допомагає омолодити кущ, зміцнити коріння і стимулює появу нових квітів.