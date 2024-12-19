Для того, щоб спатифілум гарно цвів, важливо вибрати правильний розмір горщика

Спатифілум може захворіти через порушення правил догляду, що призведе до проблем, таких як чорні кінці листя, їх пожовтіння або відсутність цвітіння. Prostoway пояснює, через які помилки у догляді хворіє спатифілум.

Полив

Вважається, що спатифілум має підвищену потребу у воді, але у всьому потрібно знати міру. Постійно заливати його не треба. Але якщо рослина опускає листя, її точно треба полити. Також можна робити душові процедури теплою водою. Спатифілум це дуже любить.

Сирість

Якщо рослина відчуває надмірну вологу, в неї почне жовтіти листя. Для кореневої системи це стресові умови, коли вона знаходиться в надмірно зволоженому ґрунті.

Горщик

Для того, щоб спатифілум гарно цвів, важливо вибрати правильний розмір горщика. Якщо він завеликий, спатифілум перестане цвісти. Ця рослина любить малий та тісний горщик, який збігається з розміром кореневої системи.

Ґрунт

Якщо у спатифілума правильний горщик, але він все одно не цвіте, це означає, що йому треба замінити ґрунт на більш поживний. А також не зайвим буде додати підживлення.