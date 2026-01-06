Часник можна оновлювати кожні кілька тижнів

У зимовий період багато хто помилково вважає, що сад не потребує додаткового захисту. Проте навіть у холодні місяці ділянки приваблюють небажаних гостей, зокрема гризунів. Саме тому фахівці радять звернути увагу на простий і доступний засіб – звичайний часник, який може стати ефективною природною зброєю проти шкідників. Як його застосувати, пише Express.

Чому часник ефективний проти гризунів

Часник має різкий і стійкий запах, який є нестерпним для щурів та мишей. Ефірні олії та сірковмісні сполуки, що містяться в ньому, діють як природний репелент. На відміну від хімічних засобів, часник не шкодить ґрунту, домашнім тваринам і корисним мешканцям саду.

Чому варто використовувати часник саме в січні

Січень – вдалий час для профілактики. Узимку гризуни активно шукають укриття та джерела їжі, тому сад і город стають для них привабливими. Використання часнику на початку року допомагає зменшити ризик їхньої появи навесні, коли шкода від них може бути значно більшою.

Як правильно застосовувати часник у саду

Для захисту ділянки достатньо розкласти зубчики часнику або їх подрібнену масу по периметру саду, біля грядок, компосту, сараїв та інших місць, де можуть з’являтися гризуни. Також ефективним є часниковий настій, яким обприскують ґрунт і потенційні місця проникнення шкідників.

