Дятли – корисні птахи для саду, адже вони допомагають контролювати шкідників і збагачують ґрунт під час пошуку їжі. Запрошення їх до вашого саду – простий спосіб підтримувати здоров’я рослин без хімікатів. Як це можна зробити, пише Oboz.ua.

Щоб залучити дятлів, розкидайте на землі органічні матеріали для гніздування: деревну тріску, суху траву та пір’я. Птахи використовують їх для вистилання дупел, а також для розмноження. Старі дерев’яні колоди чи гнила кора також приваблюють дятлів, адже під ними ховаються комахи – улюблена їжа птахів.

Дупла в деревині відтворюють знайомі дятлам звуки пошуку їжі, що робить ваш сад безпечним місцем для відпочинку. Під час роботи з деревиною дятли збагачують ґрунт поживними речовинами, що покращує його здоров’я.

Щоб птахи залишалися поблизу, розмістіть шпаківню на захищеному дереві. Для годування можна давати дятлам жирну їжу, наприклад, брикети сала або спеціально підготовлений арахіс без солі.