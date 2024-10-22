Погріб потрібно регулярно оглядати та перевіряти на наявність мишей

У погребі добре тримати урожай взимку. Але слід подбати, щоб запаси надійно зберігались. Зокрема, серйозною проблемою можуть стати миші. «Новини info» пишуть про кілька ефективних народних засобів від шкідників у погребі.

Профілактика появи мишей

Насамперед його потрібно ретельно очистити і загалом регулярно прибирати, адже гризуни люблять бруд і залишки їжі. Важливо видаляти всі залишки продуктів та сміття. Потрібно підмітати та чистити поверхні, прочищати вентиляційні отвори.

Слід також позакривати всі щілини, адже навіть через найменші з них миші можуть пробратися до погреба. Необхідно замазати всі тріщини в стінах та перевірити двері. Можна використовувати спеціальні захисні сітки для вентиляції.

Як позбутися мишей

Є кілька народних засобів, що допоможуть відлякати мишей. Кілька гілочок мʼяти можна розкласти у різних кутках погреба, і вона відлякуватиме гризунів. Допомагають також ефірні олії розмарину або евкаліпту. Окрім того, добре відлякують мишей перець та кориця. Їх варто розсипати в місцях, де можуть з’явитися миші.

Погріб потрібно регулярно оглядати та перевіряти на наявність мишей. Якщо помітите найменшу їхню активність, слід негайно вживати заходів. Допомагають боротися із гризунами не лише дорогі хімікати, а й прості й екологічно чисті засоби.