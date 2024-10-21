Традиційний метод зберігання буряків – закопування їх у пісок

Буряк – один із найпопулярніших коренеплодів в Україні. Багато людей вирощують буряк на своїх ділянках або купують його великими кількостями на ринках, але не всі знають як зберегти його так, щоб він не втратив свої корисні властивості. Про це пише Vestnik.

Закопування у пісок

Традиційний метод зберігання буряків – закопування їх у пісок. Однак існує важлива умова: пісок має бути ретельно висушений на сонці або випечений у духовці. Його насипають, щоб буряки не стикалися між собою, а верхній шар буряків слід засипати шаром прожареного піску товщиною не менше двох сантиметрів.

Кухонна сіль

Звичайна кухонна сіль є ефективним присипним матеріалом. Цей метод стає все популярнішим серед городників, адже сіль є доступною, не дорогою і забезпечує надійний захист коренеплодів від гниття. Один з варіантів цього методу – обробка овочів міцним соляним розчином, після чого, просушені та укладені плоди добре зберігаються протягом довгого часу.

Крейда

Завдяки крейдяному порошку контакт між коренеплоданими мінімізується, що у свою чергу запобігає в'яненню буряків. Буряки, оброблені карбонатом кальцію, зберігають свої цінні властивості на тривалий час.