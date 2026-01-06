Харчова сода чудово поглинає вологу, що накопичується в матраці, а також нейтралізує неприємний запах поту

Матрац щодня поглинає вологу, запахи поту та пил, і з часом це може призводити до неприємного аромату в спальні. Проте існує простий спосіб освіжити поверхню матраца – використати харчову соду. Kobieta розповідає, як цей спосіб допоможе нейтралізувати запахи.

Навіщо сипати соду на матрац?

Якщо ви хочете повернути злегка забруднений матрац до його початкового стану, вам не потрібно використовувати дорогу хімію, для цього підійде звичайна харчова сода. Харчова сода чудово поглинає вологу, що накопичується в матраці, а також нейтралізує неприємний запах поту. Її можна використовувати двома різними способами. Досвідчені господині використовують засіб як у сухому, так і вологому вигляді.

Щоб спробувати сухий метод, просто зніміть постільну білизну, а потім посипте матрац харчовою содою. Намагайтеся рівномірно нанести її, для цього можна використовувати кухонне ситечко. Після цього зачекайте приблизно 2–3 години, а потім ретельно пропилососьте матрац.

А якщо ви шукаєте спосіб видалити плями з матраца, спробуйте нанести харчову соду вологою ганчіркою. Для цього насипте дві столові ложки харчової соди в миску, додайте пів чайної ложки води та перемішуйте до утворення густої пасти. І нанесіть приготований розчин на плями, залиште на 30 хвилин, а потім протріть вологою ганчіркою.