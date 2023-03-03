Матрац для ліжка – основний, встановлюється у корпус з ламелями та без

Щоб нічний сон та денний відпочинок сприяв відновленню сил та дарував задоволення, важливо облаштувати комфортне спальне місце. Головне завдання – підібрати якісну основу – матрац, який можна встановити на ліжко, диван та навіть на підлогу. «Епіцентр» розповідає, які бувають матраци, щоб зробити вибір легшим.

Конструкція матраца

Це перше, на що необхідно орієнтуватися.

Пружинний матрац – має в основі пружини, бувають середньої та високої жорсткості.

Мультипружинний – це різновид незалежного пружинного блоку. Мультипружинна система складається з окремих секцій пружин різної жорсткості – від трьох та більше.

Каркасний пружинний – односторонній матрац, має посилену конструкцію та пружинний блок. Каркаси під матрац роблять у вигляді решітки з деревини або металу.

Безпружинний – не має пружин у конструкції. Основа – монолітний або багатошаровий блок з натуральних чи штучних матеріалів. Як правило, подібні екземпляри здатні витримувати високі навантаження.

Скручений у вакуумній упаковці – має безпружинну основу. Новий виріб скручений у рулон і упакований у коробку, завдяки чому його зручно транспортувати.

Зонований – має кілька зон жорсткості, які працюють на посилення ортопедичного ефекту та підвищення комфорту відпочинку. Такі матраци максимально безпечно підтримують різні частини тіла. Розрізняють вироби з пружинним та безпружинним, поперечним та поздовжнім зонуванням.

Ортопедичний матрац – це модель, яка розрахована на підтримку природного положення тіла, незалежно від пози. Матрац розвантажує хребет та м’язи, сприяючи здоровому сну. Може мати пружинну та безпружинну конструкцію. Подібні спальні аксесуари призначені для лікування та профілактики хвороб скелетно-м’язової системи.

Анатомічний – може набувати індивідуальної форми, повторюючи контур людського тіла. Характеризується підвищеною м’якістю, через що не підходить людям із хворобами хребта. Деякі анатомічні матраци мають також ортопедичні властивості.

Надувний – має пластикову оболонку і приймає необхідну форму при наповненні повітрям. Відмінний вибір для туристів і людей, котрі часто переїжджають.

Матраци з пружинами добре підходять дорослим, страждаючим грижами та протрузіями. Безпружинні моделі матраців – чудовий вибір для дітей, підлітків та осіб з деякими хворобами опорно-рухової системи.

Футон чи топер

Топер – тонкий матрац, головне призначення якого – створення комфортнішого спального місця. Його використовується в якості доповнення: кладуть поверх матраца на ліжко чи на диван. Якісні топери мають товщину в середньому 5-15 см і надають додаткову ортопедичну підтримку, вирівнюють деякі нерівності м’яких меблів.

Часто топер купують, коли матрац занадто жорсткий або трохи просів. Дехто використовує подібні аксесуари для організації безпечного ігрового простору для дитини, затишної зони відпочинку на ганку або в саду. Топер легко скрутити в рулон, його зручно транспортувати і зберігати в приміщенні, де обмежений вільний простір.

Футон – це окреме спальне місце, призначене для встановлення на ліжко або на підлогу, товщина якого в середньому коливається від 15 до 30 см. Такий виріб вже не вдасться скрутити та заховати у шафу.

Призначення та розміри

Матрац для ліжка – основний, встановлюється у корпус з ламелями та без. Ідеально підходить для облаштування традиційного спального місця однієї людини та пари. При виборі необхідно провести виміри каркасу меблів. Стандартні розміри матраца для дорослих:

від 80×190 до 100×190 см – на односпальне ліжко;

від 120×190 до 150×200 – для 1,5-спальних меблів;

від 160×190 до 200×220 см – для двоспального ліжка.

Якщо на двоспальному ліжку спить пара з різними вподобаннями, ідеальним рішенням буде купити зонований матрац. Як варіант, можна використовувати два футони різної жорсткості та один топер, який допоможе приховати щілину між виробами.

Матраци для дітей – переважно безпружинні, помірно жорсткі, мають анатомічні чи ортопедичні властивості, складаються з матеріалів, адаптованих під потреби зростаючого організму, завдяки чому сприяють правильному розвитку опорно-рухового апарату з перших років життя дитини. За призначенням розрізняють:

для дитячого ліжка: 60х120 см – для новонародженого. Постільні аксесуари підбирають під розмір меблів;

дитячі матраци: 70×140 см – для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

для підлітків: 80х160 см.

На диван – додатковий матрац для комфорту спального місця.

Для підлоги – використовується як самостійне спальне місце, має збільшену товщину. Може встановлюватись безпосередньо на підлогу або на основу з дерев’яних піддонів.

Наповнення

Важко виділити один найкращий матеріал: багато залежить від фізіологічних особливостей тіла та особистих уподобань користувача. Одні обирають монолітне латексне наповнення, другим подобається спати на багатошаровому блоці з комбінації кокосової койри та пінополіуретану.

Які матеріали для матраца використовують:

1. Кокосова койра – такі матраци характеризуються міцністю, екологічністю, довговічністю, повітропроникністю, помірною жорсткістю. Моноблочні матраци з кокосової койри рекомендовані людям з хворою спиною. Для більшого комфорту матеріал поєднують з іншими м’якшими та еластичнішими наповнювачами.

2. Латекс. М’який, пружний, добре повторює силует тіла, забезпечує відмінну ортопедичну підтримку хребта, якісний тепло- та вологообмін.

3. Пінополіуретан – недорогий і функціональний наповнювач, жорсткіший, ніж латекс. Має анатомічні та ортопедичні властивості. Матеріал повітропроникний та гіпоалергенний.

4. Вовна – натуральний наповнювач з гарною гігроскопічністю та відмінною здатністю пропускати повітря. До недоліків слід віднести низьку пружність, високу алергенність та схильність до утворення грудочок.

5. Вата – відрізняється пружністю, легкістю, екологічністю, міцністю, стійкістю до просідання та зносу. Ватні матраци досить м’які, тому не рекомендовані людям із захворюваннями хребта.

6. Піна (високоеластична, з масажним ефектом, Comfort, Ecocell, Memogel, Memory, Relax Foam, Spring Foam, Air Foam, Orthoflex тощо) – наповнення виконане зі спінених матеріалів, забезпечує хорошу підтримку тіла та комфорт. Деякі моделі мають ефект «пам’яті» – ефективно повторюють контури тіла, а потім швидко відновлюють первісний вигляд.

Пружинний блок

1. Із залежним пружинним блоком – матрац складається з пружин, з’єднаних між собою, що створює однаковий ступінь жорсткості по всій площі виробу. Це хороший вибір для одно-, двоспального, розкладного та розсувного ліжка, зокрема для пари з невеликою різницею у вазі.

2. З незалежним пружинним блоком – пружини поміщені в окремі чохли і не зв’язані одна з одною. Таким чином, матрац має різну жорсткість по периметру, чим обумовлений підвищений комфорт. Подібні моделі часто обирають пари із значною різницею у вазі.

3. Бонель – має основу із залежних пружин у кількості від 120 до 160 шт./м2. Такі моделі міцні, добре витримують високі навантаження.

4. Multy Pocket – покращена версія незалежного пружинного блоку. Складається з багатьох окремих пружин і забезпечує максимальну точкову підтримку. Витримує велику вагу та систематичні навантаження.

5. Pocket Spring – сучасний блок незалежних бочкоподібних пружин, поділених на різні секції. Має ортопедичні властивості. Характеризується гарною пружністю та точковою гнучкістю, що забезпечує максимальне розвантаження хребта та сприяє повному розслабленню м’язів під час сну. Це чудове придбання для партнерів з великою різницею у вазі. Також існують різні варіації Pocket Spring, зокрема Hard, Extra, 3 Zone, 5 Zone, 7 Zone.

6. Anatomic Multy – мультисекційний блок незалежних пружин, який має ортопедичні та анатомічні властивості.

Матеріал чохла

Вибір безпосередньо впливає на термін служби і особливості догляду. Краще вибирати зносостійкий, м’який на дотик, гіпоалергенний матеріал з вологовідштовхувальними та повітропроникними властивостями. Все частіше можна зустріти матраци в чохлі з трикотажу, віскози, повсті, льону, поліпропілену, вовни, мікрофібри, бавовни, спанбонду тощо.

Великою популярністю користується жаккард завдяки своєму розкішному зовнішньому вигляду, високій міцності, стійкості до забруднення та довговічності. Багато хто гідно оцінив трикотаж, який відмінно тягнеться, має приємну текстуру і легко чиститься. Також на особливу увагу заслуговує повсть, яка характеризується низькою теплопровідністю і хорошою повітропроникністю.

Навантаження

Характеристика вказує на максимально допустиму вагу користувача. Сучасні матраци загалом розраховані на 100-500 кг. Щоб матрац служив якомога довше, не просідав, не втрачав ортопедичних та анатомічних властивостей, не варто порушувати допустиме обмеження за вагою.

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