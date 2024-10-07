Стежте за тим, щоб коріння орхідей мали достатньо вологи, але при цьому не ставали м’якими

Орхідея – найпопулярніша домашня улюблениця багатьох садівників. Про догляд за цією квіткою написано уже дуже багато. Найголовніше при вирощуванні орхідеї є її полив. Як правильно його проводити і якими способами це можна робити, пише «Флористікс».

Спосіб «Мокрі п’яти»

У квіткових магазинах у продажу є спеціальні подвійні горщики для орхідей. Потрібно налити у зовнішню посудину стільки води, щоб її рівень був на 1 см вищим за дно внутрішнього горщика, в якому росте орхідея. Коли через випаровування рівень опускається на 1 см нижче дна внутрішньої ємності, воду потрібно підлити.

Цей спосіб поливу займає значно менше часу, і в теплу пору року, коли субстрат висихає дуже швидко, ви зекономите час, якщо орхідей у вас багато. Але якщо орхідея стоїть на холодному підвіконні, краще такий спосіб не застосовувати, він може призвести до загнивання коренів.

Метод занурення

Тим любителям орхідей, у яких рослин не так багато, садівники радять зволожувати субстрат замочуванням, тобто зануренням горщика з орхідеєю на ¾ висоти в посудину з водою. Залежно від того, наскільки субстрат висох, процедура може тривати від 10 хвилин до 12 годин. Щоб живити вологою коріння рослини до наступного поливу, кора має добре намокнути.

Стежте за тим, щоб коріння орхідей мали достатньо вологи, але при цьому не ставали м’якими. Як тільки ви побачите, що кора почала «танути», а корінь уже не такий пружний, як був – вийміть квітку з горщика і дайте всій кореневій системі висохнути. Коли ви побачите, що квітка суха і відновлена, починайте полив спочатку, поступово додаючи води у горщик.