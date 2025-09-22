Однією з основних причин осіннього в’янення орхідеї є зменшення кількості світла

Орхідеї часто вважають невибагливими кімнатними квітами, адже в природі вони ростуть у доволі жорстких умовах – на деревах, скелях, у високогір’ї або тропіках. Але у домашньому середовищі ці екзоти потребують зовсім іншого підходу. Особливо восени, коли дні стають коротшими, температура повітря знижується, а вологість і освітлення змінюються. Як доглядати за орхідеями восени, пише Best home ideas.

Світло: головний виклик осені

Однією з основних причин осіннього в’янення орхідеї є зменшення кількості світла. Ці квіти надзвичайно світлолюбні, для нормального росту їм потрібно близько 12 годин освітлення на добу. Восени природного світла стає значно менше, особливо в похмурі дні, тому рослина може призупинити ріст, скинути бутони або повністю припинити цвітіння.

Щоб компенсувати дефіцит світла, варто використовувати штучне освітлення. Ідеально підійдуть звичайні лампи денного світла або спеціальні фітолампи. Вмикайте їх на 4-5 годин у вечірній час. Якщо день похмурий, можна додавати підсвітку і вдень. Слідкуйте, щоб джерело світла розташовувалося на безпечній відстані від листя, щоб уникнути перегріву.

Полив: менше – краще

Ще одна помилка, яку часто допускають восени – це надмірний полив. Влітку орхідеї активно ростуть, випаровують багато вологи, тому потребують регулярного зволоження. Але з настанням осені процеси росту сповільнюються, вологість у приміщенні часто підвищується, а температура знижується. За таких умов надлишок води стає небезпечним, він може призвести до загнивання коріння.

Поливати орхідеї в осінній період слід рідше. Якщо температура в кімнаті опускається нижче 18°C, між поливами варто робити триваліші перерви. Найкращий орієнтир – стан ґрунту й коріння. Переконайтесь, що субстрат повністю просох, а коріння посіріло: це означає, що рослина готова до наступного поливу.

Обприскування: чому варто відмовитись

Влітку багато хто обприскує орхідеї, щоб підтримати вологість і охолодити листя. Але восени така процедура може лише нашкодити. Через зниження температури і менш активне випаровування волога, що залишилася на листках або в пазухах, може стати причиною розвитку грибкових інфекцій чи гнилі.

Якщо ж повітря у приміщенні дуже сухе, підвищуйте вологість повітря за допомогою зволожувача або розміщуйте поруч ємності з водою, але не розпилюйте її безпосередньо на рослину.