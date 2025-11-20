Кераміка активно поглинає солі з води та добрив, і вони накопичуються у стінках горщика

Фіалки здаються невибагливими, але неправильний горщик може повільно знищити рослину. Найчастіше проблеми виникають тоді, коли фіалку висаджують у керамічний горщик: він створює умови, у яких коріння слабшає, а рослина починає чахнути. Чому так відбувається і який горщик підходить значно краще, пишуть «Новини.Live».

Чому керамічні горщики шкодять фіалкам

Кераміка активно поглинає солі з води та добрив, і вони накопичуються у стінках горщика. З часом це змінює склад ґрунту, погіршує його якість та впливає на стан коріння. Фіалки реагують на такі зміни дуже швидко, листя стає млявим, а цвітіння практично припиняється.

Крім того, керамічний горщик швидко охолоджується, особливо в прохолодних кімнатах. Після поливу він довго утримує воду, перетворюючи ґрунт на надто вологе середовище. Це створює ризик загнивання коріння. У таких умовах фіалка слабшає і гальмує розвиток.

Чому пластик працює краще

Багато квітникарів помічають, що фіалки у пластикових горщиках почуваються значно стабільніше. Пластик не вбирає солі, краще утримує тепло та створює рівномірні умови для кореневої системи. У таких горщиках рослини рідше хворіють і цвітуть частіше, а догляд стає простішим.

Чи можна вирощувати фіалки у керамічних горщиках

Вирощувати фіалки в керамічних горщиках можливо, однак це потребує набагато більше уваги: частішого контролю вологості, температури та сольових відкладень. Для більшості любителів такі умови перетворюються на зайвий клопіт, тож безпечніший варіант – пластиковий горщик, який забезпечує стабільні й комфортні умови для рослини.