Перед тим як зварити пшоняну крупу, багато хто її промиває. І це дієвий спосіб прибрати гіркуватість та змити з пшона все зайве. News You розповідає, що ще можна зробити з пшоняною крупою перед варінням.

Деякі досвідчені господині рекомендують смажити пшоно на сковороді. На відміну від інших круп, які можуть зберігатися рік-два, пшоно швидко злежується та починає гірчити. І цю гіркуватість можна забрати, обсмаживши пшоняну кашу в сухому вигляді на сковороді.

Цей спосіб набагато ефективніший, ніж ошпарювання окропом. І щоб гіркий присмак повністю зник та каша вийшла дуже ніжною, варто приготувати її на молоці. Для цього потрібно спочатку зварити кашу до напівготовності у великій кількості води, а потім її злити, долити молоко і варити вже до готовності, поки каша не загусне.