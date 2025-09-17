Це цілком логічний етап підготовки продукту, оскільки він дозволяє позбутися можливих забруднень

Перед тим, як варити пшоно, багато кухарів радять приділити увагу підготовці крупи – це допоможе зробити страву смачнішою, без гіркоти та з кращою текстурою. News 24 розповідає, навіщо мити пшоно перед варінням.

Навіщо мити пшоно?

Це цілком логічний етап підготовки продукту, оскільки він дозволяє позбутися можливих забруднень та покращити смакові якості готової страви.

Як правильно мити пшоно?

Пшоно потребує підготовчого етапу, тому крупу слід промивати неодноразово. Кулінари рекомендують спочатку використовувати воду теплої температури, а потім перейти на гарячу.

Проте час промивання може бути різним. Варто орієнтуватися на колір рідини, що стікає. Якщо вода каламутна, то варити пшоно рано. Коли ж рідина стане безбарвною, можна починати варити кашу. Такий самий спосіб можна використовувати й з перловкою.