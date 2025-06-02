Температура води відіграє важливу роль під час приготування

Гречку готують у багатьох родинах, але результат буває різним: у когось вона виходить розсипчастою та апетитною, а в когось – перевареною та злиплою. Ukr.Media розповідає, у якій воді потрібно варити гречку, щоб отримати ідеальний гарнір.

У яку воду засипати гречку: холодну, гарячу чи киплячу?

Температура води відіграє важливу роль під час приготування. Тому якщо ви хочете отримати м’яку та однорідну кашу, можете засипати крупу в холодну воду та одразу ставити на плиту. Завдяки такому способу вона повільно томиться та стає однорідною – ідеально для страв, де потрібна м’яка текстура.

Натомість, щоб приготувати розсипчасту гречку, яку можна подавати як гарнір, крупу потрібно кидати у вже гарячу воду або окріп. В такому випадку гречка всередині буде м’якою, але зернини не злипнуться.