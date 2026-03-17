Загартування допомагає поступово підготувати рослини до змін температури

Розсада перцю потребує правильної підготовки перед висадкою у відкритий ґрунт. Одним із ключових етапів є загартування, яке допомагає рослинам адаптуватися до нових умов. Без цієї процедури перець може довго приживатися, хворіти та давати слабкий урожай. Важливо знати, як правильно проводити загартування, щоб не нашкодити молодим рослинам. Про це пише ТСН.

Навіщо загартовувати розсаду

Загартування допомагає поступово підготувати рослини до змін температури та зовнішнього середовища. Воно зміцнює імунітет перцю та підвищує його стійкість до хвороб. Завдяки цьому розсада легше переносить пересадку і швидше починає рости.

Поширені помилки

Багато городників намагаються загартувати розсаду холодним повітрям, відкриваючи вікна або виносячи рослини на балкон. Такий підхід може спричинити стрес і ослабити рослини. Різкі перепади температури особливо небезпечні для молодого перцю.

Як правильно загартовувати

Процедуру варто проводити поступово. Спочатку розсаду обприскують теплою водою, а згодом її температуру трохи знижують. Також важливо поливати рослини водою кімнатної температури, щоб зміцнити кореневу систему.