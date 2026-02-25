Перед висівом замочіть насіння на 10–12 годин

Перець вважають досить вимогливою культурою, однак основа успіху – правильно обраний час посіву. Якщо висіяти насіння надто рано або запізно, розсада може витягнутися чи не встигнути зміцніти до висаджування. Саме тому важливо орієнтуватися на строки достигання сорту та кліматичні умови регіону. Дотримання рекомендованих термінів допоможе отримати сильні та здорові рослини. Детальніше про це пише AgroWeek.

Коли сіяти: загальне правило і календар

Строки посіву залежать від групи стиглості. Пізньостиглі сорти висівають раніше – на початку або в середині лютого. Ранньостиглі різновиди краще висівати ближче до березня.

Загальне правило таке: насіння висівають за 60–70 днів до встановлення стабільної теплої погоди із середньодобовою температурою не нижче +15 °C. Зазвичай це друга половина квітня або травень.

Сприятливі дні для посіву:

лютий – 26;

– 26; березень – 7–9, 12–15, 20–23, 25–30.

Підготовка насіння, ґрунту та догляд за сходами

Перед висівом замочіть насіння на 10–12 годин у теплій воді або слабкому розчині марганцівки для знезараження. За потреби використайте стимулятор росту. Якщо насіння придбане в спеціалізованому магазині, воно зазвичай уже оброблене виробником.

Підготуйте пухкий, поживний і злегка вологий субстрат. Використайте готову суміш для розсади або поєднайте городню землю з перегноєм і піском. Уникайте надмірного зволоження, щоб запобігти загниванню.

Заглиблюйте насіння на 0,5–1 см. Накрийте ємності плівкою та підтримуйте температуру +24 +26 °C до появи сходів. Щодня провітрюйте посіви.

Після проростання перенесіть контейнери у добре освітлене місце та знизьте температуру до +18 +20 °C. Поливайте помірно, підживлюйте комплексними добривами та готуйте розсаду до пересаджування у відкритий ґрунт або теплицю.