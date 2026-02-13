Оптимальний період для посіву томатів – за 60–70 днів до висаджування на грядку

Вирощування томатів через розсаду – найнадійніший спосіб отримати щедрий урожай в умовах помірного клімату. Насіння висівають у приміщенні, а після стабільного потепління молоді рослини пересаджують у відкритий ґрунт. Щоб розсада була міцною та не витягувалася, важливо правильно визначити строки посіву. У цьому допоможе календар сприятливих днів на 2026 рік, пише УНІАН.

Коли сіяти помідори на розсаду у 2026 році

Терміни також залежать від сорту. Пізні томати висівають раніше – у лютому. Середньостиглі сорти краще сіяти в березні, а ранні – наприкінці березня або на початку квітня. Якщо ви придбали насіння в магазині, зверніть увагу на рекомендації виробника, зазначені на упаковці.

За місячним календарем найбільш сприятливими днями для посіву томатів у 2026 році є:

у лютому – 6–9, 12–14, 18–19, 22–23, 26 числа;

6–9, 12–14, 18–19, 22–23, 26 числа; у березні – 4–11, 14, 16, 20–25, 28 числа;

4–11, 14, 16, 20–25, 28 числа; у квітні – 1, 4–7, 9, 12 числа.

За потреби посів можна провести й в інші дні, однак небажано працювати з насінням у період повного місяця та молодика.

Як правильно сіяти насіння помідорів

Домашнє насіння перед висіванням бажано знезаразити у слабкому розчині марганцівки та замочити у стимуляторі росту. Куплене насіння зазвичай уже оброблене та готове до використання.

Для розсади підійде спеціальний ґрунт для овочевих культур. Землю потрібно прогріти до кімнатної температури та злегка зволожити. Насіння висівають у спільний контейнер або окремі стаканчики. Роблять лунки глибиною приблизно 1 сантиметр на відстані близько 3 сантиметрів одна від одної. У кожну кладуть по одній насінині, присипають землею та обережно поливають теплою водою. Ємності накривають плівкою для створення парникового ефекту.

Догляд за розсадою томатів

Контейнери з посівами ставлять у тепле й добре освітлене місце. За нестачі світла варто використовувати фітолампу, особливо у вечірній час. Перші сходи зазвичай з’являються через 7–10 днів. Після цього плівку знімають і забезпечують регулярний, але помірний полив.