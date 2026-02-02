Горілка діє як м’який активатор росту й одночасно антисептик

Підготовка насіння перед посівом має вирішальне значення для швидких сходів. Особливо це актуально для культур, які довго проростають або мають щільну захисну оболонку. Один із маловідомих, але ефективних методів, яким користуються досвідчені дачники, – замочування насіння у звичайній горілці. Цей спосіб не лише прискорює проростання, а й покращує якість майбутніх сходів. Детальніше про це пише Telegraf.

Навіщо замочують насіння у горілці

Горілка діє як м’який активатор росту й одночасно антисептик. Спирт частково розчиняє тверду оболонку насіння та змиває речовини, які гальмують проростання. Особливо корисний цей метод для культур із щільною шкіркою або високим вмістом ефірних олій, що природно уповільнюють появу сходів.

Для яких культур метод підходить найкраще

Замочування у горілці часто застосовують для насіння перцю, моркви, кропу, петрушки, селери та інших рослин, які сходять повільно. Також цей спосіб використовують, коли посівні строки були пропущені й потрібно максимально швидко отримати сходи.

Як правильно проводити замочування

Насіння поміщають у горілку на короткий час, зазвичай від 5 до 15 хвилин, залежно від розміру та твердості оболонки. Дуже важливо не перевищувати час витримки, адже надто тривалий контакт зі спиртом може пошкодити зародок. Максимально допустимий час – не більше пів години.

Дії після обробки

Після замочування насіння обов’язково промивають чистою водою, щоб змити залишки спирту. Потім його злегка підсушують до сипкого стану й одразу висівають або залишають для подальшого пророщування.

Додаткові переваги методу

Окрім прискорення схожості, горілка допомагає продезінфікувати посадковий матеріал і частково відбракувати нежиттєздатне насіння. Завдяки цьому сходи з’являються рівномірніше, а молоді рослини ростуть міцнішими та здоровішими.