Живцювання є одним із найпоширеніших способів розмноження рослин, зокрема квітів, винограду та декоративних і ягідних чагарників. Для підвищення відсотка приживлення можна використовувати природні укорінювачі, які не містять хімічних речовин і доступні кожному. Найбільш ефективними вважаються алое та вербова вода. Детальніше про це пише «Флористікс».

Алое

Для приготування природного стимулятора коренеутворення підходить алое вера або деревоподібне алое віком не менше трьох років. Зрізаний листок рекомендується витримати не менше доби перед використанням. За цей час у тканинах рослини активуються біохімічні процеси, що сприяють збереженню корисних речовин.

Сік алое додають у воду в невеликій кількості – кілька крапель на півлітра рідини. Живці витримують у такому розчині близько двох діб. Після цього основну частину розчину зливають, залишаючи на дні ємності шар рідини приблизно 1 см, і продовжують витримування живців ще кілька днів. Далі живці висаджують у пухкий субстрат для укорінення. У процесі догляду допускається періодичне зволоження ґрунту цим самим розчином. Алое прискорюється утворення кореневої системи та активізується ріст надземної частини рослин.

Вербова вода

Вербова вода є ще одним ефективним природним укорінювачем. Для її отримання гілки верби поміщають у ємність із водою та залишають на кілька тижнів. У процесі росту верба не лише формує власну кореневу систему, а й виділяє у воду природні фітогормони, що стимулюють коренеутворення в інших рослин.

Отриману вербову воду використовують для замочування живців ягідних культур, винограду та декоративних чагарників. Живці з кількома бруньками витримують у розчині протягом 2–3 днів, після чого залишають мінімальний рівень рідини в ємності до появи коренів. За потреби воду можна використовувати повторно. Застосування вербової води сприяє швидкому утворенню коріння та підвищує відсоток успішного вкорінення живців.