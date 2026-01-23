Для розсади баклажанів важливо використовувати легкий і поживний ґрунт

Вирощування баклажанів починається з правильно підібраних термінів посіву та вибору сорту. Ця культура чутлива до температур і довго розвивається на старті, тому помилки на етапі розсади можуть суттєво вплинути на майбутній урожай. Як зробити все правильно і успішно отримати сходи, пише «Флористікс».

Терміни посіву баклажанів на розсаду

Баклажани належать до теплолюбних овочевих культур із тривалим періодом вегетації. Від моменту посіву насіння до висаджування у відкритий ґрунт або теплицю зазвичай минає 80–90 днів. Саме тому терміни посіву потрібно розраховувати, відштовхуючись від стабільного потепління у вашому регіоні.

Розсада із закритою кореневою системою

При вирощуванні розсади у стаканчиках або касетах коренева система не травмується під час пересадки, що дозволяє висаджувати рослини раніше. Для такої розсади універсальним орієнтиром є посів у лютому. За нормальних погодних умов пересаджування у ґрунт відбувається на початку або в середині травня. Важливо не поспішати: якщо весна холодна, переросла розсада може витягуватися, деформуватися та навіть формувати зав’язі до висадки, що негативно позначається на врожайності.

Розсада з відкритим корінням

Якщо баклажани вирощуються у загальних ящиках або контейнерах із подальшим пікіруванням, терміни посіву зміщуються на пізніший період. У цьому випадку оптимальним вважається посів наприкінці березня. Такий підхід дозволяє отримати добре сформовану розсаду без ризику переростання, яка швидко адаптується після пересадки у відкритий ґрунт.

Сорти баклажанів

Вибір сорту безпосередньо впливає на строки дозрівання, смакові якості та стабільність урожаю. Для сезону доцільно обирати перевірені та адаптовані до різних умов варіанти.

«Магнурі»

«Магнурі» – ранньостиглий гібрид, який відзначається мінімальною кількістю насіння та відсутністю гіркоти. Плоди формуються навіть за несприятливої погоди, що робить цей сорт зручним для регіонів із нестабільним літом. Підходить як для відкритого ґрунту, так і для теплиць.

«Негус»

«Негус» – ранній урожайний сорт із темно-фіолетовими плодами масою 120–180 г. М'якуш ніжний, без гіркого присмаку, що робить його універсальним у кулінарії. Сорт добре підходить для інтенсивного вирощування.

Посів баклажанів на розсаду

Для розсади баклажанів важливо використовувати легкий і поживний ґрунт. Оптимальна суміш складається з торфу, перегною, піску та родючої землі у рівних пропорціях. Додатково можна внести готовий субстрат для овочевих культур.

Насіння висівають на глибину 1–1,5 см у зволожений ґрунт. Після присипання землю злегка ущільнюють і рясно поливають дрібним розпиленням. Ємності накривають плівкою або кришкою для збереження вологи.

Температурний режим має вирішальне значення для швидкості появи сходів. За температури 20–25 °C насіння проростає через 5–8 днів. У холодніших умовах процес може затягнутися до двох тижнів і більше. Після появи сходів укриття знімають і забезпечують рослинам достатнє освітлення.