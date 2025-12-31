За умови м’якої погоди та немерзлого ґрунту можна проводити посадку й пересадку

Після завершення різдвяно-новорічних свят багато садівників поступово повертаються до планування нового сезону. Січень, попри зимовий період, не є повністю пасивним місяцем для роботи з рослинами. За умови м’якої погоди та немерзлого ґрунту можна проводити посадку й пересадку, зокрема великих саджанців, для яких саме зима вважається сприятливим часом укорінення. Посівний календар на січень 2026 року від «Зеленої садиби» допоможе зорієнтуватися в датах і визначити оптимальні дні для посіву, посадки та підготовки розсади.

Посівний календар на січень 2026

У січні 2026 року сприятливими для посіву й посадки більшості овочевих культур вважаються 4, 9–16, 21–23, 26, 27, 30 і 31 число. Натомість 3 та 17–20 січня належать до періодів, коли будь-які маніпуляції з рослинами краще відкласти.

Коренеплоди:

редис – 4, 9–13, 21–27, 30, 31;

батат – 7, 8, 12, 13, 21–23, 26, 27.

Цибулеві:

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 4, 9–13, 21–25, 30–31;

часник – 9–16, 26, 27;

цибуля-порей – 9–16, 26, 27.

Овочі:

томати – 4, 12, 13, 26, 27, 30, 31;

перець, баклажани – 4, 9–13, 26, 27, 30, 31;

огірки – 4, 12, 13, 21–23, 26, 27, 30, 31;

броколі, цвітна капуста – 4, 9–11, 26, 27, 30, 31;

рання капуста, кейл – 4, 9–11, 21–27, 30, 31;

середня та пізня капуста – 4, 9–11, 26, 27, 30, 31;

горох та інші стручкові – 9–11, 26–29;

селера черешкова – 4, 21–23, 26, 27, 30, 31;

спаржа – 5–8, 26, 27;

кабачки, гарбузи та баштанні – 4, 9–11, 21–27, 30, 31;

міцелій грибів – 4, 12, 13, 26, 27, 30, 31.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 4, 9–16, 21–27, 30, 31;

шпинат – 4, 9–16, 24–27, 30, 31;

рукола, крес, листова гірчиця – 4, 9–16, 21–23, 26, 27, 30, 31;

мангольд, щавель – 4, 9–16, 26, 27, 30, 31;

кріп, петрушка, кінза – 4, 9–16, 21–27, 30, 31;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 4, 9–16, 26, 27, 30, 31;

лікарські та чайні культури – 4, 7–11, 26, 27, 30, 31;

мікрозелень – 4, 9–16, 21–27, 30, 31.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 4, 12, 13, 26–31.

Декоративні рослини: