Починаємо рік у саду та на городі правильно: посівний календар на січень 2026
Після завершення різдвяно-новорічних свят багато садівників поступово повертаються до планування нового сезону. Січень, попри зимовий період, не є повністю пасивним місяцем для роботи з рослинами. За умови м’якої погоди та немерзлого ґрунту можна проводити посадку й пересадку, зокрема великих саджанців, для яких саме зима вважається сприятливим часом укорінення. Посівний календар на січень 2026 року від «Зеленої садиби» допоможе зорієнтуватися в датах і визначити оптимальні дні для посіву, посадки та підготовки розсади.
Посівний календар на січень 2026
У січні 2026 року сприятливими для посіву й посадки більшості овочевих культур вважаються 4, 9–16, 21–23, 26, 27, 30 і 31 число. Натомість 3 та 17–20 січня належать до періодів, коли будь-які маніпуляції з рослинами краще відкласти.
Коренеплоди:
- редис – 4, 9–13, 21–27, 30, 31;
- батат – 7, 8, 12, 13, 21–23, 26, 27.
Цибулеві:
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 4, 9–13, 21–25, 30–31;
- часник – 9–16, 26, 27;
- цибуля-порей – 9–16, 26, 27.
Овочі:
- томати – 4, 12, 13, 26, 27, 30, 31;
- перець, баклажани – 4, 9–13, 26, 27, 30, 31;
- огірки – 4, 12, 13, 21–23, 26, 27, 30, 31;
- броколі, цвітна капуста – 4, 9–11, 26, 27, 30, 31;
- рання капуста, кейл – 4, 9–11, 21–27, 30, 31;
- середня та пізня капуста – 4, 9–11, 26, 27, 30, 31;
- горох та інші стручкові – 9–11, 26–29;
- селера черешкова – 4, 21–23, 26, 27, 30, 31;
- спаржа – 5–8, 26, 27;
- кабачки, гарбузи та баштанні – 4, 9–11, 21–27, 30, 31;
- міцелій грибів – 4, 12, 13, 26, 27, 30, 31.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 4, 9–16, 21–27, 30, 31;
- шпинат – 4, 9–16, 24–27, 30, 31;
- рукола, крес, листова гірчиця – 4, 9–16, 21–23, 26, 27, 30, 31;
- мангольд, щавель – 4, 9–16, 26, 27, 30, 31;
- кріп, петрушка, кінза – 4, 9–16, 21–27, 30, 31;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 4, 9–16, 26, 27, 30, 31;
- лікарські та чайні культури – 4, 7–11, 26, 27, 30, 31;
- мікрозелень – 4, 9–16, 21–27, 30, 31.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 4, 12, 13, 26–31.
Декоративні рослини:
- однорічники – 4, 7–11, 26, 27, 30, 31;
- цибулинні та бульбові – 7, 8, 12, 13, 21–23, 26–29;
- трав’янисті багаторічники – 4, 7–11, 26, 27, 30, 31;
- хвойні – 7, 8, 14–16;
- ліани – 7, 8, 14–16, 28, 29;
- крупноміри – 4–6, 14–19, 30, 31;
- сидерати в теплиці – 4, 7, 8, 14–16, 24–27, 30, 31.