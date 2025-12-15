Варіантів захисту кущів безліч, від агроволокна до мішковини

З настанням холодів ягідні кущі потребують особливого захисту, адже гризуни часто шкодять корінню та стеблам. Щоб мінімізувати ризики важливо обирати правильний матеріал для укриття. Prostoway розповідає, як захистити ягідні кущі взимку.

Варіантів захисту кущів безліч, від агроволокна до мішковини. Але найкраще себе зарекомендувала саме дрібна металева або пластикова сітка. Вона створює надійний фізичний бар’єр, через який дрібні гризуни не зможуть пробратися до нижніх пагонів, що часто страждають взимку.

Також одним із плюсів цієї сітки є те, що вона не перекриває доступ до снігу, який виступає природним утеплювачем. Сніг проходить крізь отвори та природно вкриває ґрунт навколо коренів, утримуючи стабільну температуру.

До того ж сітка не створює умов для випрівання, адже забезпечує циркуляцію повітря.

Її легко встановити – достатньо обгорнути кущ та зафіксувати матеріал так, щоб він щільно прилягав до основи гілок, але не стискав їх.