Фруктові дерева можуть рости й плодоносити в кімнатних умовах, якщо забезпечити їм правильний догляд. Такий домашній сад не лише прикрашає інтер’єр, а й дозволяє отримувати свіжі плоди незалежно від сезону. Головне – правильно підібрати види, які добре переносять обмежений простір і нестачу природного світла. Які дерева можна садити вдома, пише Martha Stewart.

Що потрібно знати перед посадкою

Рослинам у горщиках частіше потрібна заміна або оновлення ґрунту, ніж тим, що ростуть у відкритому ґрунті. Також більшість плодових дерев потребують максимальної кількості світла, бажано південне вікно або додаткове підсвічування фітолампами.

Карликовий гранат

Карликові сорти граната добре почуваються в горщиках об’ємом приблизно 21–35 літрів. Для них важливий поживний, добре дренований ґрунт. Поливати рослину слід помірно, адже гранат легше переносить нестачу вологи, ніж її надлишок.

Інжир

Інжир часто вирощують у приміщеннях, проте взимку він переходить у стан спокою. Восени листя починає жовтіти – це сигнал зменшити полив. Перевага інжиру в тому, що він самозапильний і не потребує комах або іншого дерева поруч.

Лимон Мейєра

Цей лимон добре росте в кімнаті, але для утворення плодів його доведеться запилювати вручну. Для цього пилок переносять з квітки на квітку за допомогою м’якого пензлика.

Кумкват

Кумкват формує невеликі плоди, які можна їсти разом зі шкіркою. Для цвітіння йому потрібно щонайменше 8–10 годин сонячного світла на день. Рослина не надто вибаглива до ґрунту, головне – уникати перезволоження.

Мандарин

Ґрунт у горщику з мандарином має бути вологим, але без застою води. Узимку дерево можна легко обрізати для формування крони, проте якщо з’являються бруньки, обрізку краще припинити.

Авокадо

Авокадо легко виростити з кісточки, але плодоношення в кімнаті — справа не швидка. Нещепленим деревам можуть знадобитися десятиліття, щоб утворити плоди. Для росту йому необхідно багато світла, іноді без підсвічування не обійтися.

Каламондин

Цей різновид цитрусових часто вирощують у приміщеннях. Плоди невеликі й кислі, підходять для напоїв або варення. Каламондин добре переносить сухе повітря взимку та не потребує частого поливу.

Олива

Для плодоношення оливі потрібен період прохолоди, але без морозів. Узимку дерево слід регулярно поливати, навіть якщо воно стоїть у прохолоднішому приміщенні.

Танжерин

Танжерини близькі до мандаринів і вирощуються за схожими правилами. Під час цвітіння дерево може вкриватися великою кількістю квітів. Важливо регулярно оглядати листя, щоб вчасно помітити шкідників.