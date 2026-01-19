Деякі види трав проростають повільно та потребують часу для зміцнення, тому раннє висівання допомагає отримати здорові сіянці

Щоб ароматні трави дали ранній та рясний урожай у теплу пору, їх насіння варто сіяти заздалегідь – ще до настання весни. Деякі види трав проростають повільно та потребують часу для зміцнення, тому раннє висівання допомагає отримати здорові сіянці та прискорити їх розвиток на грядці. BHG розповідає, які трави варто почати вирощувати прямо зараз.

Чебрець.

Дуже дрібне насіння, повільне проростання і низький відсоток схожості часто ускладнюють вирощування чебрецю з насіння. Навіть за ідеальних умов вирощування цій посухостійкій траві може знадобитися три або більше тижнів, щоб прорости. Насіння потрібно висівати принаймні за 8–10 тижнів до останньої дати заморозків. Пересаджувати саджанці можна, коли на них з'являться два або три пари справжніх листків.

Цибуля шніт.

Цибулю шніт (Allium schoenoprasum) можна легко висівати у вашому саду, як тільки ґрунт прогріється, але якщо ви хочете отримати більш ранній урожай, посійте насіння в плоских ящиках принаймні за 8 тижнів до останньої дати заморозків у вашому регіоні. Посійте кілька насінин у кожну комірку і чекайте на сходи протягом 7-14 днів. Коли саджанці досягнуть висоти декількох сантиметрів, проріджуйте їх до 3-4 штук. Коли температура стабільно триматиметься вище нуля, пересадіть саджанці у ваш сад на відстані 5-20 см один від одного в рядах, відстань між якими має становити 45 см.

Розмарин.

Якщо ви хочете виростити розмарин з насіння, плануйте заздалегідь, оскільки насіння потрібно висаджувати в плоскі контейнери за 10-12 тижнів до останнього заморозку у вашій місцевості. Насіння потрібно злегка прикрити, оскільки для проростання протягом 14-21 днів йому потрібне світло. Пересадіть саджанці в окремі контейнери, коли на рослинах з’являться дві пари справжніх листків, а потім пересадіть саджанці на відрите повітря після останнього заморозку.

Петрушка.

При вирощуванні петрушки з насіння, проростання цієї дворічної рослини може зайняти до 30 днів. Щоб виростити петрушку в приміщенні, пом'якшіть оболонку насіння, замочивши насіння у воді на ніч перед посадкою. Висівайте насіння в контейнери з комірками розміром 2,5 сантиметри приблизно за 8 тижнів до останньої дати весняних заморозків. Пересаджуйте саджанці після того, як ґрунт прогріється.

Орегано.

Щоб виростити орегано з насіння, посійте його в плоскі контейнери за 8-10 тижнів до останньої дати заморозків. Насіння слід обережно утрамбувати в ґрунт, а не засипати ґрунтом, оскільки насіння потребує світла для проростання. Коли у саджанців з’являться дві пари справжніх листочків, пересадіть їх в окремі контейнери. Після завершення останніх заморозків у вашому регіоні пересадіть саджанці на відкрите повітря.